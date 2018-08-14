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Фінансовий директор Netflix Девід Уеллс оголосив про відставку

Київ • УНН

 • 8232 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Фінансовий директор американського сервісу потокового мультимедіа Netflix Девід Уеллс оголосив про відхід зі своєї посади. Про це стало відомо з офіційної заяви, опублікованої на сайті компанії, повідомляє УНН.

Фінансовий директор Netflix Девід Уеллс оголосив про відставку

“З огляду на фінансове становище Netflix і захоплюючі плани зростання, це вдалий час, щоб допомогти компанії вибрати нового фінансового лідера. У наступному розділі свого життя я маю намір більше зосередитися на благодійності”, — йдеться в заяві Уеллса, який приєднався до команди компанії в 2004, а через шість років зайняв посаду фінансового директора.

Заснований в 1997 році сервіс Netflix надає послуги з доставки потокового відео через інтернет. Штаб-квартира компанії розташована в Лос-Гатос (штат Каліфорнія). З 2013 року Netflix виробляє власні фільми, серіали й телепередачі, серед яких “Картковий дім” (House of Cards), “Дуже дивні справи” (Stranger Things), а також супергеройська серія “Марвел” (Marvel) — “Шибайголова” (Daredevil ), “Джессіка Джонс” (Jessica Jones), “Люк Кейдж (Luke Cage) і” Залізний кулак “(Iron Fist). У липні минулого року компанія повідомила про те, що число передплатників сервісу по всьому світу перевищило 100 млн осіб.

Як повідомляв УНН, в анонсі “Карткового будинку” Кремль залили кров’ю.

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