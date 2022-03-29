Financial Times: россия на переговорах больше не требует "денацификации" Украины

Детали

По информации журналистов, москва оставила в условиях внеблокового статуса Киева и его отказа от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и членство в ЕС.

Как отмечается, в Турции украинская и российская стороны обсудят паузу в военных действиях. Предметом обсуждения также, как предполагают авторы материала, будут документы, где нет и других первичных требований рф — "демилитаризации" и правовой защиты русского языка в Украине. При этом авторы статьи приводят и слова высокопоставленного американского чиновника о том, что владимир путин идти на компромиссы не готов.

Российский оппозиционный журналист, бывший главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что эта информация не соответствует действительности: "насколько я знаю, это не так. Причем совсем не так", - сказал он.

Напомним

Глава МИД Великобритании призвала "не продавать" Украину на переговорах с россией.