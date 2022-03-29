Financial Times: росія на переговорах більше не вимагає "денацифікації" України

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За інформацією журналістів, москва залишила умови позаблокового статусу Києва і його відмови від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки і членство в ЄС.

Як зазначається, в Туреччині українська і російська сторони обговорять паузу у військових діях. Предметом обговорення також, як припускають автори матеріалу, будуть документи, де немає й інших первинних вимог рф — "демілітаризації" і правового захисту російської мови в Україні. При цьому автори статті наводять і слова високопоставленого американського чиновника про те, що володимир путін йти на компроміси не готовий.

Російський опозиційний журналіст, колишній головред "Ехо Москви" Олексій Венедиктов заявив, що ця інформація не відповідає дійсності: "Наскільки я знаю, це не так. Причому зовсім не так", - сказав він.

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