Филиппины сообщили о ликвидации лидера исламистской группировки "Абу Сайяф"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Армия Филиппин заявили о ликвидации лидера исламистской группировки "Абу Сайяф" Моаммара Аскали, которого западные страны считают виновным в убийствах заложников, передает УНН со ссылкой на BBC.
Отмечается, что он был убит во время столкновения с правительственными войсками на острове Бахоль. Перестрелка продолжалась несколько часов, и в результате столкновения погибли трое военных и полицейский.
Пресс-секретарь президента Филиппин Эрнесто Абелла назвал гибель М.Аскали серьезным ударом по группировке. По его словам, экстремисты намеревались провести на Бахоли некую операцию. При этом Бахоль расположен довольно далеко от региона Минданао, где базируются экстремисты.
Группировка "Абу Сайяф" основана в начале 1990-х годов. Считается, что в нее входят около 400 человек, а с 2014 года несколько ее ячеек присягнули на верность "Исламскому государству".
США и Евросоюз включили "Абу Сайяф" в перечень международных террористических организаций. На ее счету десятки крупнейших нападений на мирных граждан на Филиппинах и похищения людей.
Как сообщал УНН, в марте Малайзия задержала семь человек по подозрению в связях с "Исламской государством".