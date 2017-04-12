Філіппіни повідомили про ліквідацію лідера ісламістського угруповання "Абу Сайяф"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Армія Філіппін заявила про ліквідацію лідера ісламістського угруповання "Абу Сайяф" Моаммара Аскалі, якого західні країни вважають винним у вбивствах заручників, передає УНН з посиланням на BBC.
Зазначається, що він був убитий під час зіткнення з урядовими військами на острові Бахоль. Перестрілка тривала кілька годин, і внаслідок зіткнення загинуло троє військових і поліцейський.
Прес-секретар президента Філіппін Ернесто Абелла назвав загибель М.Аскалі серйозним ударом по угрупованню. За його словами, екстремісти мали намір провести на Бахолі якусь операцію. При цьому Бахоль розташований досить далеко від регіону Мінданао, де базуються екстремісти.
Угруповання “Абу Сайяф” засноване на початку 1990-х років. Вважається, що до нього входять близько 400 осіб, а з 2014 року кілька його осередків присягнули на вірність “Ісламській державі”.
США і Євросоюз включили “Абу Сайяф” до переліку міжнародних терористичних організацій. На її рахунку десятки найбільших нападів на мирних громадян на Філіппінах і викрадення людей.
Як повідомляв УНН, у березні Малайзія затримала сімох осіб за підозрою у зв’язках з “Ісламською державою”.