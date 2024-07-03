Переговоры между Китаем и Филиппинами по их спору в Южно-Китайском море могут состояться в июле. Аналитики пока не ожидают значительных результатов в предстоящих переговорах между странами. Пишет УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

Возможные переговоры между Китаем и Филиппинами по их спору в Южно-Китайском море могут состояться в июле, но скорее всего не приведут к прорыву, даже если они помогут укрепить доверие между двумя сторонами, считают обозреватели.

Министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало заявил на слушаниях в Сенате на этой неделе, что рабочая группа обсудила предложения в начале этого месяца, и Манила надеется, что переговоры.

В среду посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес также заявил, что Манила хочет, чтобы переговоры состоялись "в начале следующего месяца", добавив: "Я не думаю, что Китай хочет иметь большой конфликт. И, безусловно, мы не хотим его иметь. Следовательно, это хорошая отправная точка".

Китай не подтвердил, состоятся ли переговоры.

Справка

Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря, но Филиппины, Вьетнам, Малайзия и Бруней имеют конкурирующие претензии на этот богатый ресурсами водный путь.

Комментарий эксперта

Но Джей Батонгбакал, директор Института морских дел и морского права Филиппинского университета, сказал, что главным вызовом для потенциальных переговоров является достижение приемлемого modus vivendi, не включающего "регулярное применение принуждения и одностороннего навязывания со стороны Китая Филиппинам".

Если Китай не признает, что Филиппины имеют свои собственные национальные интересы, и не устранит препятствия, Филиппины, естественно и логично, будут продолжать обращаться к своим союзникам, партнерам и друзьям в международном сообществе, чтобы противостоять принудительному давлению со стороны Китая - сказал он.

Напомним,

Китайские военно-морские силы захватили тайваньское рыболовецкое судно, которое работало вблизи островов, контролируемых Тайванем.