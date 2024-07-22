Филиппины и Китай достигли предварительной договоренности относительно миссий пополнения запасов на Второй мели Томаса. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В воскресенье Министерство иностранных дел Филиппин объявило о достижении предварительной договоренности с Китаем по организации миссий пополнения запасов для военного корабля Филиппинских Военно-морских сил, оставшегося на берегу в Южно-Китайском море.

Заявление отмечает, что эта договоренность является результатом откровенных и конструктивных дискуссий, которые состоялись в рамках двусторонних консультаций в начале месяца.

Однако министерство не предоставило конкретных деталей по организации миссий Филиппин для пополнения запасов на борту военного корабля "Сьерра-Мадре", который сейчас находится на рифе Второй отмели Томаса.

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