Филиппины и Китай достигли предварительной договоренности о миссиях пополнения запасов на Второй отмели Томаса. Это результат двусторонних консультаций, но конкретные детали организации миссий не разглашаются.
Филиппины и Китай достигли предварительной договоренности относительно миссий пополнения запасов на Второй мели Томаса. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В воскресенье Министерство иностранных дел Филиппин объявило о достижении предварительной договоренности с Китаем по организации миссий пополнения запасов для военного корабля Филиппинских Военно-морских сил, оставшегося на берегу в Южно-Китайском море.
Заявление отмечает, что эта договоренность является результатом откровенных и конструктивных дискуссий, которые состоялись в рамках двусторонних консультаций в начале месяца.
Однако министерство не предоставило конкретных деталей по организации миссий Филиппин для пополнения запасов на борту военного корабля "Сьерра-Мадре", который сейчас находится на рифе Второй отмели Томаса.
россия и Китай торгуют медью под видом лома, чтобы избежать налогов и санкций - Reuters15 апреля 2024, 07:48 • 14856 просмотров