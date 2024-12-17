Филигранная работа СБУ: появилось новое видео с моментом подрыва генерала кириллова

Появилось уникальное видео сегодняшней спецоперации СБУ по ликвидации начальника войск радиационной и химической защиты рф, сообщили УНН источники.

Детали

На кадрах видно, как генерал Кириллов с помощником выходят из здания, а рядом стоит самокат. Как только они оказываются в зоне действия взрывного устройства - самокат взлетает в воздух, вынося "приговор" военному преступнику, сообщили источники.

Ликвидация начальника войск радиационной и химической защиты рф является делом рук СБУ - источники