Филигранная работа СБУ: появилось новое видео с моментом подрыва генерала кириллова
Киев • УНН
Появилось уникальное видео сегодняшней спецоперации СБУ по ликвидации начальника войск радиационной и химической защиты рф.
Появилось уникальное видео сегодняшней спецоперации СБУ по ликвидации начальника войск радиационной и химической защиты рф, сообщили УНН источники.
Детали
На кадрах видно, как генерал Кириллов с помощником выходят из здания, а рядом стоит самокат. Как только они оказываются в зоне действия взрывного устройства - самокат взлетает в воздух, вынося "приговор" военному преступнику, сообщили источники.
Ликвидация начальника войск радиационной и химической защиты рф является делом рук СБУ - источники17 дек. 2024, 08:11 • 15008 просмотров