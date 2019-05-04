"Филадельфия" одержала вторую победу в полуфинале Восточной конференции НБА

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 58940 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 86930 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100518 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102530 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125848 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112373 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138278 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144740 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130193 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130245 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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"Филадельфия" одержала вторую победу в полуфинале Восточной конференции НБА

"Филадельфия" одержала вторую победу в полуфинале Восточной конференции НБА

Киев  •  УНН

 • 8992 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Баскетболисты "Филадельфии" Севенти-Сиксерс" приняли "Торонто Рэпторс" в третьей игре полуфинала плей-офф Восточной конференции НБА, передает корреспондент УНН.

Начало встречи ознаменовалось дуэлью центрового хозяев Ембиида и форварда канадцев Леонарда, при этом "Севенти-Сиксерс" были впереди - 11:7. Небольшой задел "Филадельфия" сохранила перед второй четвертью - 32:29.

В следующем промежутке Ембиид и его команда развили успех и довели разницу до двузначной - 64:53. Большая перемена не помогла канадскому коллективу, уступившему 116:95.

За победителей 33 очка заработал Ембиид, 22 Батлер, "Рэпторс" 33 пункта принес Леонард. Добавим, что счет в серии стал 261 в пользу "Филадельфии".

Напомним, ФИБА подтвердила украинскую заявку на проведение Евробаскета-2021.

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