"Филадельфия" одержала вторую победу в полуфинале Восточной конференции НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Баскетболисты "Филадельфии" Севенти-Сиксерс" приняли "Торонто Рэпторс" в третьей игре полуфинала плей-офф Восточной конференции НБА, передает корреспондент УНН.
Начало встречи ознаменовалось дуэлью центрового хозяев Ембиида и форварда канадцев Леонарда, при этом "Севенти-Сиксерс" были впереди - 11:7. Небольшой задел "Филадельфия" сохранила перед второй четвертью - 32:29.
В следующем промежутке Ембиид и его команда развили успех и довели разницу до двузначной - 64:53. Большая перемена не помогла канадскому коллективу, уступившему 116:95.
За победителей 33 очка заработал Ембиид, 22 Батлер, "Рэпторс" 33 пункта принес Леонард. Добавим, что счет в серии стал 261 в пользу "Филадельфии".
Напомним, ФИБА подтвердила украинскую заявку на проведение Евробаскета-2021.