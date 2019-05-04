"Філадельфія" здобула другу перемогу у півфіналі Східної конференції НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Баскетболісти "Філадельфії "Севенті-Сіксерс" прийняли "Торонто Репторс" у третій грі півфіналу плей-оф Східної конференції НБА, передає кореспондент УНН.
Початок зустрічі ознаменувався дуеллю центрового господарів Ембііда та форварда канадців Леонарда, при цьому "Севенті-Сіксерс" були попереду – 11:7. Невеликий заділ "Філадельфія" зберегла перед другою чвертю – 32:29.
В наступному проміжку Ембіід та його команда розвинули успіх і довели різницю до двозначної – 64:53. Велика перерва не допомогла канадському колективу, який поступився 116:95.
За переможців 33 очки заробив Ембіід, 22 Батлер, "Репторс" 33 пункти приніс Леонард. Додамо, що рахунок в серії став 261 на користь "Філадельфії".
Нагадаємо, ФІБА підтвердила українську заявку щодо проведення Євробаскета-2021.