Фиксируем возобновление движения россиян в направлении оккупированной части Запорожской области - Андрющенко

Фиксируется возобновление умеренного движения оккупантов в направлении оккупированной части Запорожськой области. Также наблюдается наполнение поселков и предыдущих мест базирования россиянами к северу от Мариуполя в промежутке до Волновахи. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

Андрющенко сообщил, что ночью в 21:50 по Киеву на северном и северо-западе Мариупольского района наблюдались попытки сбить воздушные цели. По наблюдению - бесполезно. После ПВО наблюдалось дальнейшее движение воздушной цели в направлении ростовской области рф.

"Фиксируем возобновление умеренного движения в направлении оккупированной части Запорожья. Преимущественно живая сила на тентованных грузовиках. Также до 10 грузовиков с живой силой из с.Никольское в направлении Волновахи в объезд Мариуполя. Также наблюдается наполнение поселков и предыдущих (осенью) мест базирования оккупантами к северу от Мариуполя в промежутке до Волновахи", - рассказал Андрющенко.

По его словам, общее количество дополнительно размещенных составляет до 5 тысяч, однако пока меньше количества резерва до начала Авдеевского наступления.

Дополнение

Во временно оккупированном Мариуполе Запорожской области в мае начинается мобилизация. Оккупационным районным администрациям приказали передать в военкомат все данные о предприятиях для проведения мобилизационных мероприятий до 15 апреля.