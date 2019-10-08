Фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Гафарову не передают медикаменты в СИЗО - адвокат

“Примерно месяц назад, когда я был у него, мой подзащитный Гафаров просил лекарства от подагры. Он, кроме всего прочего, имеет проблемы с ногами. Более того, именно эти лекарства рекомендовал ему терапевт следственного изолятора. Несмотря на эту рекомендацию, несмотря на то, что я неоднократно объяснял, что эти лекарства необходимы для моего подзащитного, их ему не передали сих пор”, — рассказал адвокат.

Ранее адвокат Гафарова отмечал, что его подзащитный находится в критическом состоянии. Джемиль Гафаров имеет вторую группу инвалидности, хроническое заболевание почек и связанные с ними болезни сердца. Адвокат добавил, что, кроме передачи лекарств, Гафарова отказались госпитализировать.

“Он уже неоднократно писал и заявлял, чтобы его госпитализировали для продолжения второй группы инвалидности, которую нужно подтверждать регулярно. Но все его заявления игнорируют и на них никак не реагируют”, — отметил Яхин.

Сейчас нет реакции от соответствующих ведомств России на эту информацию.

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Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения “Крымская солидарность”. Всего задержали 24 активиста. Их подозревают в участии и организации ячейки запрещенной в России и оккупированном ею Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

Обвиняемыми по этому делу является 25 крымских татар, 23 из которых вывезены в СИЗО Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахты, один — Раим Айвазов — находится в СИЗО Симферополя, еще один — Эдем Яячиков — исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов “Крымской солидарности” после массовых обысков 27 марта в оккупированном Крыму, призвал к их немедленному освобождению из российского СИЗО.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что призывы представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезирова освободить арестованных активистов “Крымской солидарности”, гражданских журналистов Крыма вызывают “удивление”.

Ранее сообщалось, что в СИЗО оккупированного Симферополя ухудшилось состояние здоровья фигуранта алуштинского “дела Хизб ут-Тахрир” Руслана Месутова.