У СІЗО Сімферополя погіршився стан здоров’я фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” — адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У СІЗО окупованого Сімферополя погіршився стан здоров’я фігуранта алуштинської “справи Хізб ут-Тахрір” Руслана Месутова. Про це на засіданні громадського об’єднання “Кримська солідарність” повідомив адвокат обвинуваченого Сейяра Панич, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
“Я також хотів би звернути належну увагу громадськості до цієї проблеми — стану здоров’я мого підзахисного. Руслан Месут знаходиться в Сімферопольському СІЗО. І в зв’язку зі знаходженням в умовах СІЗО, яке мої колеги описали, це в тому числі і малорухливість, відсутність сонячного світла, харчування належного, у нього погіршився стан здоров’я, було обмеження хребця, істотне погіршення і йому було важко вставати з ліжка”, — повідомив Панич.
За словами Панича, з 5 вересня Месут перебував на стаціонарній психіатричній експертизі і там, на прохання адвоката, йому надали деяку медичну допомогу, кололи вітаміни.
“І ось зараз здоров’я трохи покращилось. Але хотілося б також відзначити, що подальше перебування його в СІЗО без надання медичної допомоги призведе, в кінцевому підсумку, до погіршення”, — розповів адвокат.
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Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 1 серпня продовжив термін утримання під вартою фігурантам алуштинської “справи Хізб ут-Тахрір”, затриманим 10 червня. Руслан Месут, Руслан Нагаєв, Ельдар Кантіміров і Ленур Халілов залишаться під вартою до 5 листопада.
Кримчан затримали російські силовики після обшуків 10 червня.
Як повідомляв УНН, засудженого у “справі Веджіє Кашка” відпустили з відділення поліції в окупованому Сімферополі.