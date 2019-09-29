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У СІЗО Сімферополя погіршився стан здоров’я фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” — адвокат

Київ • УНН

 • 8634 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. У СІЗО окупованого Сімферополя погіршився стан здоров’я фігуранта алуштинської “справи Хізб ут-Тахрір” Руслана Месутова. Про це на засіданні громадського об’єднання “Кримська солідарність” повідомив адвокат обвинуваченого Сейяра Панич, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії. 

У СІЗО Сімферополя погіршився стан здоров’я фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” — адвокат

“Я також хотів би звернути належну увагу громадськості до цієї проблеми — стану здоров’я мого підзахисного. Руслан Месут знаходиться в Сімферопольському СІЗО. І в зв’язку зі знаходженням в умовах СІЗО, яке мої колеги описали, це в тому числі і малорухливість, відсутність сонячного світла, харчування належного, у нього погіршився стан здоров’я, було обмеження хребця, істотне погіршення і йому було важко вставати з ліжка”, — повідомив Панич.

За словами Панича, з 5 вересня Месут перебував на стаціонарній психіатричній експертизі і там, на прохання адвоката, йому надали деяку медичну допомогу, кололи вітаміни.

“І ось зараз здоров’я трохи покращилось. Але хотілося б також відзначити, що подальше перебування його в СІЗО без надання медичної допомоги призведе, в кінцевому підсумку, до погіршення”, — розповів адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За місяць у Криму порушили п’ять кримінальних справ за ухиляння від служби в російській армії — правозахисники

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 1 серпня продовжив термін утримання під вартою фігурантам алуштинської “справи Хізб ут-Тахрір”, затриманим 10 червня. Руслан Месут, Руслан Нагаєв, Ельдар Кантіміров і Ленур Халілов залишаться під вартою до 5 листопада.

Кримчан затримали російські силовики після обшуків 10 червня.

Як повідомляв УНН, засудженого у “справі Веджіє Кашка” відпустили з відділення поліції в окупованому Сімферополі.

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