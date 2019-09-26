Засудженого у “справі Веджіє Кашка” відпустили з відділення поліції в окупованому Сімферополі

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Засудженого у “справі Веджіє Кашка” Асана Чапуха відпустили з відділення російської поліції в окупованому Сімферополі. За словами адвоката Айдера Азаматова співробітники поліції намагалися допитати його підзахисного, проте той відмовився, пославшись на 51 статтю Конституції Росії. Самого адвоката до Чапуха не пустили. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, передає УНН.