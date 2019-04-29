Засуджений у "справі Ведж Кашка" Асан Чапух оформить інвалідність - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Засуджений у “справі Ведж Кашка” кримськотатарський активіст Асан Чапух оформляє інвалідність, повідомив його адвокат Айдер Азаматов. Про це повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.
“Я недавно подав апеляційну скаргу на вирок (підконтрольний Кремлю - ред) Київського районного суду, який ми вважаємо абсурдним. Хотів ще розповісти про якийсь побутовий випадок з Асан аг’а. З огляду на те, що у нього були проблеми зі здоров’ям, Асан аг’а почав оформляти інвалідність”, — розповів Азаматов 28 квітня в ході засідання “Кримської солідарності”.
За словами Азаматова, в російському СІЗО лікарська комісія відповіла Чапуху звинуваченнями, що він нібито оформляє інвалідність “тільки для того, щоб піти від відповідальності”.
“Коли я з ним спілкувався він був дуже незадоволений цією ситуацією і сказав, що більше туди ходити не буде. Ми бачимо таку тенденцію, що навіть медичні працівники знають про його проблеми і показують свою антипатію щодо нього. Це погана тенденція. Я вважаю, що це не можна так залишати і ми будемо також реагувати на цю ситуацію”, — заявив Азаматов.
Раніше повідомлялося, що захист оскаржив вироки російського суду в Криму фігурантам “справи Веджіє Кашка”.