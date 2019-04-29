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Осужденный по "делу Ведж Кашка" Асан Чапух оформит инвалидность - адвокат

Осужденный по "делу Ведж Кашка" Асан Чапух оформит инвалидность - адвокат

Киев  •  УНН

 • 10066 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Осужденный по “делу Ведж Кашка” крымскотатарский активист Асан Чапух оформляет инвалидность, сообщил его адвокат Айдер Азаматов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

“Я недавно подал апелляционную жалобу на приговор (подконтрольного Кремлю — ред.) Киевского районного суда, который мы считаем абсурдным. Хотел еще рассказать о какой-то бытовой случай с Асан агъа. Учитывая то, что у него были проблемы со здоровьем, Асан агъа начал оформлять инвалидность”, — рассказал Азаматов 28 апреля в ходе заседания “Крымской солидарности”.

По словам Азаматова, в российском СИЗО врачебная комиссия ответила Чапуху обвинениями, что он якобы оформляет инвалидность “только для того, чтобы уйти от ответственности”.

“Когда я с ним общался он был очень недоволен этой ситуацией и сказал, что он больше туда ходить не будет. Мы видим такую тенденцию, даже медицинские работники знают о его проблемах и показывают свою антипатию к нему. Это плохая тенденция. Я считаю, что это нельзя так оставлять и мы будем также реагировать на эту ситуацию”, — заявил Азаматов.

Ранее сообщалось, что защита обжаловал приговоры российского суда в Крыму фигурантам “дела Веджие Кашка”.

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