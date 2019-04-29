Осужденный по "делу Ведж Кашка" Асан Чапух оформит инвалидность - адвокат

“Я недавно подал апелляционную жалобу на приговор (подконтрольного Кремлю — ред.) Киевского районного суда, который мы считаем абсурдным. Хотел еще рассказать о какой-то бытовой случай с Асан агъа. Учитывая то, что у него были проблемы со здоровьем, Асан агъа начал оформлять инвалидность”, — рассказал Азаматов 28 апреля в ходе заседания “Крымской солидарности”.

По словам Азаматова, в российском СИЗО врачебная комиссия ответила Чапуху обвинениями, что он якобы оформляет инвалидность “только для того, чтобы уйти от ответственности”.

“Когда я с ним общался он был очень недоволен этой ситуацией и сказал, что он больше туда ходить не будет. Мы видим такую тенденцию, даже медицинские работники знают о его проблемах и показывают свою антипатию к нему. Это плохая тенденция. Я считаю, что это нельзя так оставлять и мы будем также реагировать на эту ситуацию”, — заявил Азаматов.

Ранее сообщалось, что защита обжаловал приговоры российского суда в Крыму фигурантам “дела Веджие Кашка”.