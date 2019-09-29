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В СИЗО Симферополя ухудшилось состояние здоровья фигуранта “дела Хизб ут-Тахрир” — адвокат

Киев • УНН

 • 8634 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В СИЗО оккупированного Симферополя ухудшилось состояние здоровья фигуранта алуштинской “дела Хизб ут-Тахрир” Руслана Месутова. Об этом на заседании общественного объединения “Крымская солидарность” сообщил адвокат обвиняемого Сейяра Панич, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии. 

В СИЗО Симферополя ухудшилось состояние здоровья фигуранта “дела Хизб ут-Тахрир” — адвокат

“Я также хотел бы обратить надлежащее внимание общественности к этой проблеме — состоянию здоровья моего подзащитного. Руслан Месутов находится в Симферопольском СИЗО. И в связи с нахождением в условиях СИЗО, которое коллеги мои описали, это в том числе и малоподвижность, отсутствие солнечного света, питания надлежащего, у него ухудшилось здоровье, было ущемление позвонка, существенное ухудшение и ему было тяжело вставать с кровати”, — сообщил Панич.

По словам Панича, с 5 сентября Месутов находился на стационарной психиатрической экспертизе и там, по просьбе адвоката, ему оказали некоторую медицинскую помощь, кололи витамины.

“И вот сейчас здоровье немного улучшилось. Но хотелось бы также отметить, что последующее нахождение его в СИЗО без оказания медицинской помощи приведет, в конечном итоге, к ухудшению”, — рассказал адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За месяц в Крыму возбудили пять уголовных дел за уклонение от службы в российской армии — правозащитники

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 1 августа продлил срок содержания под стражей фигурантам алуштинского “дела Хизб ут-Тахрир”, задержанным 10 июня. Руслан Месутов, Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров и Ленур Халилов останутся под стражей до 5 ноября.

Крымчан задержали российские силовики после обысков 10 июня.

Как сообщал УНН, осужденного по “делу Веджие Кашка” отпустили из отделения полиции в оккупированном Симферополе.

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