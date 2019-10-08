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Фігуранту “справи Хізб ут-Тахрір” Гафарову не передають медикаменти у СІЗО — адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Фігуранту другої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” Джемілю Гафарову не передають медикаменти у СІЗО № 5 російського Ростова-на-Дону. Про це виданню Крим.Реалії повідомив адвокат Ріфат Яхін, передає УНН

Фігуранту “справи Хізб ут-Тахрір” Гафарову не передають медикаменти у СІЗО — адвокат

“Приблизно місяць тому, коли я був у нього, мій підзахисний Гафаров просив ліки від подагри. Він, крім усього іншого, має проблеми з ногами. Більш того, саме ці ліки рекомендував йому терапевт слідчого ізолятора. Незважаючи на цю рекомендацію, незважаючи на те, що я неодноразово пояснював, що ці ліки необхідні для мого підзахисного, їх йому не передали досі”, — розповів адвокат.

Раніше адвокат Гафарова зазначав, що його підзахисний перебуває у критичному стані. Джеміль Гафаров має другу групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і пов’язані з ними хвороби серця. Адвокат додав, що, крім передачі ліків, Гафарова відмовилися госпіталізувати.

“Він вже неодноразово писав і заявляв, щоб його госпіталізували для продовження другої групи інвалідності, яку потрібно підтверджувати регулярно. Але всі його заяви ігнорують і на них ніяк не реагують”, — зазначив Яхін.

Нині немає реакції від відповідних відомств Росії на цю інформацію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За місяць у Криму порушили п’ять кримінальних справ за ухиляння від служби в російській армії — правозахисники

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардіі 27 березня провели у Криму обшуки у будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання “Кримська солідарність”. Всього затримали 24 активіста. Їх підозрюють в участі та організації осередку забороненої в Росії і окупованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.

Обвинуваченими у цій справі є 25 кримських татар, 23 із яких вивезені в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, один — Раім Айвазов — перебуває в СІЗО Сімферополя, ще один — Едем Яячіков — зник, його місцезнаходження невідоме з 27 березня.

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів “Кримської солідарності” після масових обшуків 27 березня в окупованому Криму, закликав до їх негайного звільнення з російського СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір звільнити заарештованих активістів “Кримської солідарності”, громадянських журналістів Криму викликають “подив”.

Раніше повідомлялось, що у СІЗО окупованого Сімферополя погіршився стан здоров’я фігуранта алуштинської “справи Хізб ут-Тахрір” Руслана Месутова.

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