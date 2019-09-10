Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" поздравили украинских политзаключенных с полученной свободой
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Фигуранты Красногвардейской группы “дела Хизб ут-Тахрир” Рустам Емирусеинов, Арсен Абхаиров и Ескендер Абдулганиев поздравили украинских заключенных и военнопленных с полученной свободой. Об этом изданию Крим.Реалии сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов, передает УНН.
По его словам, такое заявление его подзащитные сделали после судебного заседания, на котором судья подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя Денис Диденко продолжил Емирусеинову, Абхаирову и Абдулганиеву содержание под стражей на два месяца.
“Они из зала суда поздравили украинских заключенных и военнопленных с полученой свободой и выразили надежду, что скоро все политзаключенные будут на свободе со своими семьями”, — сообщил адвокат.
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В феврале 2019 году в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района российские силовики провели обыски. Позже в управлению ФСБ в Симферополе отвезли Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Емирусеинова.
Федеральная служба безопасности России утверждает, что задержаны жители Красногвардейского района причастны к деятельности запрещенной в России организации “Хизб ут-Тахрир”.
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Напомним, ранее в СБУ сообщили, что на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержится 227 Украинская. А уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексирована Крыму.