Фігуранти “справи Хізб ут-Тахрір” привітали українських політв’язнів зі здобутою свободою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Фігуранти красногвардійської групи “справи Хізб ут-Тахрір” Рустем Емірусеїнов, Арсен Абхаїров і Ескендер Абдулганієв привітали українських в’язнів і військовополонених зі здобутою свободою. Про це виданню Крим.Реалії повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов, передає УНН.
За його словами, таку заяву його підзахисні зробили після судового засідання, на якому суддя підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Денис Діденко продовжив Емірусеїнову, Абхаїрову і Абдулганієву утримання під вартою на два місяці.
“Вони із залу суду привітали українських в’язнів і військовополонених зі здобутою свободою і висловили надію, що скоро всі політв’язні будуть на свободі зі своїми сім’ями”, — повідомив адвокат.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Слідчий ФСБ незаконно обмінювався матеріалами справи “Хізб ут-Тахрір”
У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше до управління ФСБ у Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова.
Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії організації “Хізб ут-Тахрір”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На території РФ та окупованому Криму утримується ще 86 кримських політв’язнів — правозахисники
Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримується 227 українців. А уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в анексованому Криму.