Фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир" на месяц продлили арест

"Судебное заседание проходило одновременно по всем задержанным, все четверо обвиняемых находились в клетке. Обвинение представило какие-то оперативные данные, что на территории (материковой - ред.) Украины эти люди признаны политзаключенными. Сторона обвинения утверждает, что это основания не отпускать их, потому что Украина будет способствовать перемещению обвиняемых на свою территорию", - заявил Е.Курбединов.

Адвокат добавил, что в течение трех дней будет подготовлена ​​апелляционная жалоба.

Напомним, суд в Крыму рассматривать "дело Хизб ут-Тахрир" в закрытом режиме .

Как сообщал УНН, власть оккупированного Крыма поместила фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Айдер Салединова и Рустема Исмаилова в психиатрическую больницу для прохождения принудительной психиатрической экспертизы.