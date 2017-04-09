Фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир" на месяц продлили арест
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Суд в оккупированном Россией Крыму продлил на месяц срок ареста фигурантам бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом 9 апреля в комментарии Крим.Реалии заявил адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.
"Судебное заседание проходило одновременно по всем задержанным, все четверо обвиняемых находились в клетке. Обвинение представило какие-то оперативные данные, что на территории (материковой - ред.) Украины эти люди признаны политзаключенными. Сторона обвинения утверждает, что это основания не отпускать их, потому что Украина будет способствовать перемещению обвиняемых на свою территорию", - заявил Е.Курбединов.
Адвокат добавил, что в течение трех дней будет подготовлена апелляционная жалоба.
Напомним, суд в Крыму рассматривать "дело Хизб ут-Тахрир" в закрытом режиме .
Как сообщал УНН, власть оккупированного Крыма поместила фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Айдер Салединова и Рустема Исмаилова в психиатрическую больницу для прохождения принудительной психиатрической экспертизы.