Фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір" на місяць продовжили арешт

“Судове засідання проходило одночасно по всіх затриманих, всі четверо обвинувачених перебували в клітці. Обвинувачення представило якісь оперативні дані, що на території (материкової — ред.) України ці люди визнані політв’язнями. Сторона звинувачення стверджує, що це є підстави не відпускати їх, тому що Україна сприятиме переміщенню обвинувачених на свою територію”, — заявив Е.Курбедінов.

Адвокат додав, що протягом трьох днів буде підготована апеляційна скарга.

Нагадаємо, суд у Криму розглядатиме "справу Хізб ут-Тахрір" у закритому режимі.

Як повідомляв УНН, влада окупованого Криму помістила фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” Айдера Саледінова та Рустема Ісмаїлова в психіатричну лікарню для проходження примусової психіатричної експертизи.