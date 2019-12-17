Фигурантам бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" выдают заплесневелые продукты - адвокат

“Сухпайки продолжают выдавать те же, это все те же заплесневелые продукты, галетные печенья, чай, овощная икра и паштет со свиными шкурками. Сегодня в перерыве на обед мой подзащитный Сервер Мустафаев пил чай, печенья он не ел, потому что оно с плесенью, а икру он не ел, потому что ему ее не выдали, она в жестяной банке, и ее выдают за возвращение в СИЗО. Не могу точно сказать во сколько их из СИЗО вывезли, но, учитывая то, что в суде они были в 10:00, думаю, что они уехали не позднее 8:00, потому что они проходят все процедуры, оформление”, — отметила Гемеджи.

По словам адвоката, на ужин обвиняемые зачастую не попадают, потому что заседание суда заканчиваются после 18:00.

“Пока их довезут в СИЗО, пока они пройдут все этапы осмотра, вернутся к камере — это уже произойдет после ужина. Сегодня фигуранты заявили о ходатайстве о том, что таким образом к ним бесчеловечно относятся, и, по сути, это пытки. В течение двух дней они нормально питаются. Судья на это никак не отреагировал”, — рассказала Лиля Гемеджи.

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Ранее адвокат Назим Шеихмамбетов сообщал, что фигурантам второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”, которые являются мусульманами, на время участия в судебном заседании продолжали выдавать сухпайки со свининой.

В конце ноября сообщалось, что фигурантам второй бахчисарайской “дела Хизб ут-Тахрир” в СИЗО № 1 российского Ростова-на-Дону выдали сухпаек с плесенью и свининой.

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15 ноября Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать по существу второе Бахчисарайское “дело Хизб ут-Тахрир”.

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном нею Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора “Крымской солидарности” Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилов. Обвинения против них привлекли к Бахчисарайскому “дела Хизб ут-Тахрир”.