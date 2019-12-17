Фігурантам бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір” видають запліснявілі продукти — адвокат

ukru
12:30 • 11895 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 104732 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 104288 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 119760 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 119588 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 125752 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 170584 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268327 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262123 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255290 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.4 м/с
23 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 105267 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 106838 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 53834 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

10:20 • 27814 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 66461 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 104732 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 119760 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 119588 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 106838 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 121124 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 20075 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 53834 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 105008 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 66702 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 150002 перегляди
Актуальне
Фігурантам бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір” видають запліснявілі продукти — адвокат

Фігурантам бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір” видають запліснявілі продукти — адвокат

Київ • УНН

 • 10793 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Фігурантам другої бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір” видають запліснявілі продукти і сухпайок зі свининою, яку вони не вживають з релігійних міркувань. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла адвокат одного з фігурантів Сервера Мустафаєва Ліля Гемеджі, передає УНН

“Сухпайки продовжують видавати ті ж, це все ті ж запліснявілі продукти, галетні печива, чай, овочева ікра і паштет зі свинячими шкірками. Сьогодні в перерві на обід мій підзахисний Сервер Мустафаєв пив чай, печива він не їв, тому що воно з цвіллю, а ікру він не їв, тому що йому її не видали, вона в жерстяній банці, і її видають за повернення в СІЗО. Не можу точно сказати у скільки їх із СІЗО вивезли, але, з огляду на те, що в суді вони були о 10:00, думаю, що вони виїхали не пізніш 8:00, тому що вони проходять всі процедури, оформлення”, — зазначила Гемеджі.

За словами адвоката, на вечерю обвинувачені найчастіше не потрапляють, тому що засідання суду закінчуються після 18:00.

“Поки їх довезуть до СІЗО, поки вони пройдуть всі етапи огляду, повернуться до камери — це вже станеться після вечері. Сьогодні фігуранти заявили клопотання про те, що таким чином до них нелюдяно ставляться, і, по суті, це тортури. Протягом двох днів вони нормально не харчуються. Суддя на це ніяк не відреагував”, — розповіла Ліля Гемеджі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Консул України в Ростові-на-Дону зустрівся з фігурантами “справи Хізб ут-Тахрір”

Раніше адвокат Назім Шеихмамбетов повідомляв, що фігурантам другої бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”, які є мусульманами, на час участі в судовому засіданні продовжували видавати сухпайки зі свининою.

Наприкінці листопада повідомлялося, що фігурантам другої бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір” в СІЗО № 1 російського Ростова-на-Дону видали сухпайок з цвіллю і свининою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Матері фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” дозволили побачення з сином

15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську “справу Хізб ут-Тахрір”.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.

21 травня 2018 року року в Криму затримали координатора “Кримської солідарності” Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.83
Brent
$71.68
Bitcoin
$83,948.00
S&P 500
$5,620.03
Газ TTF
$43.14
Золото
$3,010.70
Ethereum
$1,952.89