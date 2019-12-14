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Матері фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” дозволили побачення з сином

Матері фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” дозволили побачення з сином

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Мати фігуранта другої Бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір” Сейрана Салієва змогла отримати дозвіл на побачення з сином після дзвінка українському консулу в російському Ростові-на-Дону Тарасу Малишевському. Про це Зодіє Салієва розповіла в коментарі громадському об’єднанню “Кримська солідарність”, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

“У листопаді ми не потрапили. 5 грудня мені сказали, що це дозвіл за листопад вже не підходить, його термін вийшов, за ним потрібно було в листопаді приходити. Я їм сказала, що там не вказані ні дата, ні час —терміну давності немає, до якого числа можна потрапити на побачення. Мені довелося зателефонувати генеральному консулу України в Ростові-на-Дону Тарасу Малишевському. Він сказав, що постарається допомогти. Дали дозвіл. Після обіду потрапила до сина”, — розповіла мати Сейрана Салієва. 

Зодіє Салієва додала, що її син “сильно схуд”, тому що не завжди їсть ту їжу, яку дають в СІЗО.

“Він сказав: “Ми не хочемо тут багато їсти, кожен день їжу не беремо, так як один день дають їжу зі свининою, в інший день без неї”, —розповіла Зодіє Салієва.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Шабана Умерова в СІЗО стався напад

15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу Бахчисарайську “справу Хізб ут-Тахрір”.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.

21 травня 2018 року року в Криму затримали координатора “Кримської солідарності” Сервера Мустафаєва і житель села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”.

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