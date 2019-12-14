Матері фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” дозволили побачення з сином

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Мати фігуранта другої Бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір” Сейрана Салієва змогла отримати дозвіл на побачення з сином після дзвінка українському консулу в російському Ростові-на-Дону Тарасу Малишевському. Про це Зодіє Салієва розповіла в коментарі громадському об’єднанню “Кримська солідарність”, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.