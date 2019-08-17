Фигуранта дела “украинских диверсантов” освободили из российской колонии — правозащитники

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 43518 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119225 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129908 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121085 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125276 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128145 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152872 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150959 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140821 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Фигуранта дела “украинских диверсантов” освободили из российской колонии — правозащитники

Фигуранта дела “украинских диверсантов” освободили из российской колонии — правозащитники

Киев  •  УНН

 • 9898 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Фигуранта дела “украинских диверсантов” Владимира Присича, осужденного в аннексированном Россией Крыму к 3 годам лишения свободы, освободили из российской колонии после окончания срока наказания. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на родственников украинца, передает УНН со ссылкой на проект Радио Свобода Крим.Реалии. 

"Владимир уже дома, в Харьковской области, в семейном кругу. Украинец чувствует себя удовлетворительно, но требует лечения и реабилитации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Присич и его родные благодарят украинских правозащитников, представителей украинской власти "за помощь в возвращении политзаключенного домой после окончания срока незаконного наказания".

Дальнобойщика из Харьковской области Владимира Присича задержали сотрудники ФСБ России 13 августа 2016 года в Севастополе.

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Как сообщает Крымская правозащитная группа, 14 августа 2016 года Присич под давлением сотрудников ФСБ и пытками электрическим током признался в шпионаже против России. Его "свидетельство" в конце августа транслировали в эфире государственного телеканала "Россия 1" и других СМИ. Однако украинец отказался от этих показаний, как только его родственники заключили договор с независимыми адвокатами.

8 мая 2017 года судья подконтрольного России Гагаринского районного суда Севастополя Павел Крылло приговорил украинца к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК России). По версии правозащитников, наркотики подбросили украинцу в автомобиль в то время, когда его пытали и заставляли признаться в шпионаже.

Украинец отбывал наказание в российской колонии Кабардино-Балкарии.

Напомним, Балух из колонии написал письмо украинскому активистке из Латвии.

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