Фігуранта справи “українських диверсантів” звільнили з російської колонії — правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Фігуранта справи “українських диверсантів” Володимира Присича, засудженого в анексованому Росією Криму до 3 років позбавлення волі, звільнили з російської колонії після закінчення терміну покарання. Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на родичів українця, передає УНН із посиланням на проект Радіо Свобода Крим.Реалії.
“Володимир уже вдома, в Харківській області, в родинному колі. Українець почувається задовільно, але потребує лікування і реабілітації”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Присич і його рідні дякують українським правозахисникам, представникам української влади “за допомогу в поверненні політв’язня додому після закінчення терміну незаконного покарання”.
Далекобійника із Харківської області Володимира Присича затримали співробітники ФСБ Росії 13 серпня 2016 року в Севастополі.
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Як повідомляє Кримська правозахисна група, 14 серпня 2016 року Присич під тиском співробітників ФСБ і тортурами електричним струмом зізнався в шпигунстві проти Росії. Його “свідчення” наприкінці серпня транслювали в ефірі державного телеканалу “Россия 1” та інших ЗМІ. Однак українець відмовився від цих свідчень, як тільки його родичі уклали договір з незалежними адвокатами.
8 травня 2017 року суддя підконтрольного Росії Гагарінського районного суду Севастополя Павло Крилло засудив українця до трьох років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму за зберігання наркотиків (ч. 2 ст. 228 КК Росії). За версією правозахисників, наркотики підкинули українцеві в автомобіль в той час, коли його катували і примушували зізнатися у шпигунстві.
Українець відбував покарання в російській колонії Кабардино-Балкарії.
Нагадаємо, Балух з колонії написав листа українській активістці з Латвії.