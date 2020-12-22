ФИФА обвинила экс-президента Блаттера в растрате средств

Музей мирового футбола ФИФА открылся в 2016 году в центре Цюриха. На ремонт офисного здания 1970-х годов и аренду было потрачено в общей сложности порядка 140 млн долларов.

ФИФА обвинила в “преступной бесхозяйственности бывшее руководство организации и назначенные им компании”. Блаттер является главным идеологом создания музея в центре Цюриха. Как отмечает организация, швейцарец обязал ФИФА заключить договор аренды с владельцем здания, страховой фирмой Swiss Life, которая требует выплатить 360 млн долларов до 2045 года. Международная федерация подчеркивает, что эта сумма заметно превышает среднерыночную цену.

В ФИФА отметили, что передали дело кантональным прокурорам Цюриха.

Музей ежегодно приносит убытки. Среди них 50 млн долларов, которые ФИФА выплатила в 2016-м, в год открытия музея. В отчете организации за 2019 год указывается, что музей принес доход в размере 3,5 млн долларов против расходов в 6,3 млн.

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Ранее федеральные прокуроры открыли два уголовных дела в отношении Блаттера. В частности, он обвиняется во взятке 2 млн долларов в 2011 году на тот момент вице-президенту организации и главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини. Также он подозревается в даче взятки в 2011 году в размере 1 млн долларов на тот момент главе федерации Тринидада и Тобаго, вице-президенту ФИФА Джеку Уорнеру. Отмечалось, что эта взятка предназначалась за голос в пользу его кандидатуры на выборах президента ФИФА.

Блаттер покинул пост президента ФИФА в 2015 году в результате коррупционного скандала.