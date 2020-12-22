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ФІФА звинуватила експрезидента Блаттера у розтраті коштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) поскаржилася в прокуратуру на колишнього президента організації Йозефа Блаттера через багатомільйонні витрати при створенні Музею світового футболу. Про це йдеться в заяві ФІФА, пише УНН.

ФІФА звинуватила експрезидента Блаттера у розтраті коштів

Музей світового футболу ФІФА відкрився в 2016 році в центрі Цюріха. На ремонт офісної будівлі 1970-х років і оренду було витрачено в цілому близько 140 млн доларів.

ФІФА звинуватила в “злочинній безгосподарності колишнє керівництво організації і призначені ним компанії”. Блаттер є головним ідеологом створення музею в центрі Цюріха. Як зазначає організація, швейцарець зобов’язав ФІФА укласти договір оренди з власником будівлі, страховою фірмою Swiss Life, яка вимагає виплатити 360 млн доларів до 2045 року. Міжнародна федерація підкреслює, що ця сума помітно перевищує середньоринкову ціну.

У ФІФА відзначили, що передали справу кантональним прокурорам Цюріха.

Музей щорічно приносить збитки. Серед них 50 млн доларів, які ФІФА виплатила в 2016-му, в рік відкриття музею. У звіті організації за 2019 рік вказується, що музей приніс дохід в розмірі 3,5 млн доларів проти витрат в 6,3 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Західні ЗМІ повідомили про футбольну корупцію: прізвища Суркіса та Блаттера — у звіті ФБР

Раніше федеральні прокурори відкрили дві кримінальні справи стосовно Блаттера. Зокрема, він звинувачується у хабарі 2 млн доларів у 2011 році на той момент віце-президенту організації та голові Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішелю Платіні. Також він підозрюється в дачі хабара в 2011 році в розмірі 1 млн доларів на той момент голові федерації Тринідаду і Тобаго, віце-президенту ФІФА Джеку Ворнеру. Зазначалося, що цей хабар призначався за голос на користь його кандидатури на виборах президента ФІФА.

Блаттер покинув посаду президента ФІФА в 2015 році в результаті корупційного скандалу.

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