ФИФА оштрафовала ФФУ за поведение фанатов

За матч с Хорватией ФФУ оштрафована на 35 тыс. франков за оскорбительные баннеры, дискриминационные песни и использования лазеров.

Кроме того, по распевание запрещенных слоганов на матче с Косово был наложен штраф в размере 4 тыс. франков.

Заметим, что украинской федерации также вынесено два официальных предупреждения.

Напомним, что Андрей Шевченко в прошлом году останавливал драку фанатов и стюардов.