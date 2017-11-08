ФИФА оштрафовала ФФУ за поведение фанатов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Федерацию футбола Украины за поведение фанатов на отборочных поединках чемпионата мира 2018 года по Косово (2:0) и Хорватией (0:2). Об этом сообщает сайт ФИФА, передает УНН.
За матч с Хорватией ФФУ оштрафована на 35 тыс. франков за оскорбительные баннеры, дискриминационные песни и использования лазеров.
Кроме того, по распевание запрещенных слоганов на матче с Косово был наложен штраф в размере 4 тыс. франков.
Заметим, что украинской федерации также вынесено два официальных предупреждения.
Напомним, что Андрей Шевченко в прошлом году останавливал драку фанатов и стюардов.