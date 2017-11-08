ФІФА оштрафувала ФФУ за поведінку фанатів

За матч з Хорватією ФФУ оштрафована на 35 тисяч франків через образливі банери, дискримінаційні пісні і використання лазерів.

Крім того, за виспівування заборонених слоганів на матчі з Косово був накладений штраф у вигляді 4 тисяч франків.

Зауважимо, що українській федерації також винесено два офіційних попередження.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко в минулому році зупиняв бійку фанатів і стюардів.