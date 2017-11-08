ФІФА оштрафувала ФФУ за поведінку фанатів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оштрафувала Федерацію футболу України за поведінку фанатів на відбіркових поєдинках до чемпіонату світу 2018 року з Косово (2:0) і Хорватією (0:2). Про це інформує сайт ФІФА, передає УНН.
За матч з Хорватією ФФУ оштрафована на 35 тисяч франків через образливі банери, дискримінаційні пісні і використання лазерів.
Крім того, за виспівування заборонених слоганів на матчі з Косово був накладений штраф у вигляді 4 тисяч франків.
Зауважимо, що українській федерації також винесено два офіційних попередження.
Нагадаємо, що Андрій Шевченко в минулому році зупиняв бійку фанатів і стюардів.