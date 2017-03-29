ФИФА дисквалифицировала Л.Месси за оскорбление арбитра

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 41914 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104993 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120406 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179502 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130964 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125349 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117703 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106536 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107565 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103920 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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ФИФА дисквалифицировала Л.Месси за оскорбление арбитра

ФИФА дисквалифицировала Л.Месси за оскорбление арбитра

Киев  •  УНН

 • 14202 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) дисквалифицировал нападающего "Барселоны" и лидера сборной Аргентины Лионеля Месси на четыре матча, сообщает пресс-служба ФИФА, передает УНН.

Лидер сборной Аргентины 29-летний футболист Лионель Месси пропустит четыре матча за оскорбление арбитра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили 23 марта по решению дисциплинарного комитета Международной федерации футбола.

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Кроме того, Месси оштрафовали на 10 тыс. Швейцарских франков (10,2 тыс. Долл.).

Украинские Национальные Новости

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