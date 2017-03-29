ФИФА дисквалифицировала Л.Месси за оскорбление арбитра
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) дисквалифицировал нападающего "Барселоны" и лидера сборной Аргентины Лионеля Месси на четыре матча, сообщает пресс-служба ФИФА, передает УНН.
Лидер сборной Аргентины 29-летний футболист Лионель Месси пропустит четыре матча за оскорбление арбитра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили 23 марта по решению дисциплинарного комитета Международной федерации футбола.
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Кроме того, Месси оштрафовали на 10 тыс. Швейцарских франков (10,2 тыс. Долл.).