ФИФА дисквалифицировала Л.Месси за оскорбление арбитра

Лидер сборной Аргентины 29-летний футболист Лионель Месси пропустит четыре матча за оскорбление арбитра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили 23 марта по решению дисциплинарного комитета Международной федерации футбола.

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Кроме того, Месси оштрафовали на 10 тыс. Швейцарских франков (10,2 тыс. Долл.).