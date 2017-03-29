ФІФА дискваліфікувала Л.Мессі за образу арбітра
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Дисциплінарний комітет Міжнародної федерації футболу (ФІФА) дискваліфікував нападника “Барселони” і лідера збірної Аргентини Ліонеля Мессі на чотири матчі, повідомляє прес-служба ФІФА, передає УНН.
Лідер збірної Аргентини 29-річний футболіст Ліонель Мессі пропустить чотири матчі за образу арбітра в матчі відбіркового турніру чемпіонату світу 2018 року з командою Чилі 23 березня за рішенням дисциплінарного комітету Міжнародної федерації футболу.
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Окрім того, Мессі оштрафували на 10 тис. швейцарських франків (10,2 тис. дол.).