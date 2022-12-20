FIA запретила участникам автоспорта политические заявления
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Руководящий орган автоспорта, FIA, принял жесткие меры против участников, которые делают «политические, религиозные и личные заявления или комментарии» в своих обновленных правилах следующего сезона, информирует УНН.
Детали
Международный спортивный кодекс организации относительно «нарушения правил» теперь считает правонарушением «общее выступление и демонстрацию политических, религиозных и личных заявлений или комментариев, в частности, нарушая общий принцип продвигаемого FIA» нейтралитета.
FIA управляет чемпионатами Формулы-1, мирового ралли (WRC) и чемпионатов на выносливость (WEC).
С января 2023 г. любые заявления должны быть «предварительно одобрены в письменной форме FIA для международных соревнований или соответствующим ASN (Национальным спортивным управлением) для национальных соревнований в рамках их юрисдикции».
Однако характер санкций, которые последуют за нарушением правил, не уточняется.
Дополнение
В последние годы несколько известных гонщиков Формулы-1 использовали гонки Гран-при, чтобы открыто отстаивать свою позицию, в частности, размещая сообщения на своей одежде или шлеме.
В 2020 году семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон надел на подиум Гран-при Тосканы футболку с надписью «Арестуйте полицейских, убивших Бреонну Тейлор», имея в виду смертельное убийство чернокожей женщины в ее доме.
Действия Хэмилтона заставили FIA пересмотреть свои протокольные правила во время церемоний после гонки.
В 2021 году немец Себастьян Феттель носил футболку в защиту гомосексуалистов во время Гран-при Венгрии, а совсем недавно - шлем, осуждающий добычу нефтеносных песков в Канаде на Гран-при Канады.