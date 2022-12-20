FIA заборонила учасникам автоспорту політичні заяви
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Керівний орган автоспорту, FIA, вжив жорстких заходів проти учасників, які роблять «політичні, релігійні та особисті заяви чи коментарі» у своїх оновлених правилах наступного сезону, інформує УНН.
Деталі
Міжнародний спортивний кодекс організації щодо «порушення правил» тепер вважає правопорушенням «загальний виступ і демонстрацію політичних, релігійних та особистих заяв або коментарів, зокрема, порушуючи загальний принцип нейтралітету, що просувається FIA».
FIA управляє чемпіонатами Формули-1, світового ралі (WRC) та чемпіонатів на витривалість (WEC).
З січня 2023 року будь-які заяви мають бути «попередньо схвалені у письмовій формі FIA для міжнародних змагань або відповідним ASN (Національним спортивним управлінням) для національних змагань у межах їхньої юрисдикції».
Проте характер санкцій, які будуть за порушенням правил, не уточнюється.
Доповнення
В останні роки кілька відомих гонщиків Формули-1 використовували гонки Гран-прі, щоб відкрито відстоювати свою позицію, зокрема, розміщуючи повідомлення на своєму одязі чи шоломі.
У 2020 році семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон одягнув на подіум Гран-прі Тоскани футболку з написом «Арештуйте поліцейських, які вбили Бреонну Тейлор», маючи на увазі смертельне вбивство чорношкірої жінки в її будинку.
Дія Хемілтона змусили FIA переглянути свої протокольні правила під час церемоній після гонки.
2021 року німець Себастьян Феттель носив футболку на захист гомосексуалістів під час Гран-прі Угорщини, а зовсім недавно - шолом, який засуджує видобуток нафтоносних пісків у Канаді на Гран-прі Канади.