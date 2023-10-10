ФГВФЛ начал выплаты седьмой очереди клиентов банка «Конкорд»
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц согласовала начало удовлетворения требований кредиторов седьмой очереди реестра акцептованных требований кредиторов АО «АКБ «Конкорд», сообщает УНН со ссылкой на информацию ФГВФЛ.
Детали
По сообщению, сейчас начато «частичное удовлетворение требований 2 тыс. 56 кредиторов седьмой очереди реестра». Сумма их требований составляет 282 млн 75 тыс. 22,99 грн, то есть 50% от общей суммы седьмой очереди.
«Требования удовлетворяются пропорционально сумме требований, причитающихся каждому кредитору одной очереди. Выплаты осуществляются в безналичной форме, путем перечисления средств на счета кредиторов АО «АКБ «КОНКОРД». Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди», - говорится в сообщении.
Отметим что седьмая очередь – это требования других вкладчиков и юридических лиц (бизнеса) – клиентов банка, которые не являются связанными с банком лицами. Общая сумма требований очереди составляет 564,2 млн грн. как добавили представители Фонда, удовлетворение требований кредиторов происходит только в безналичной форме по факту получения соответствующих заявлений от кредиторов. В случае наличия наложенных в соответствии с нормами действующего законодательства ограничений на выплату средств, соответствующие суммы депонируются для возможности перечисления их кредиторам после снятия наложенных ограничений.
«Напомним, кредиторам АО «АКБ «КОНКОРД» необходимо подать заявление с указанием своего ФИО и ИНН (идентификационного кода), а также реквизитов банковского счета, открытого в действующем (платежеспособном) банке, – номер текущего счета, наименование и код банка, в котором открыт счет. Заявление может быть подано кредиторами банка в бумажном виде подписано собственноручно и направлено почтовой связью в адрес Фонда (ул. Сечевых Стрельцов, 17, г. Киев, 04053 или в адрес АО «АКБ «КОНКОРД»: площадь Троицкая, Дом 2, г. Днепр, 49000) или электронным письмом с применением Кэп и направлена по электронной почте на адрес: [email protected]», - добавили в Фонде.
Контекст
Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации акционерного общества “АКБ “КОНКОРД” с 1 августа 2023 года. Выплаты начались 21 августа. Общая сумма гарантированного возмещения, которая была назначена к выплатам вкладчикам банка, составила 647 млн грн. удовлетворение требований кредиторов третьей очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка, утвержденного решением исполнительной дирекции Фонда от 31 августа, продолжалось с 11 сентября. Для четвертой группы была согласована выплата в размере 78 млн 74 тыс. рублей. 125,60 грн, а для шестой — 85 тыс. 792,56 грн соответственно. Выплаты этим группам стартовали с 28 сентября.
Напомним
Совладелица «Конкорда» Елена Соседка в посте на своей странице в Facebook подчеркнула, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели. В свою очередь, ее сестра Юлия соседка, которая также является совладельцем банка, подчеркнула, что «Конкорд» впервые в истории Украины сделает процедуру ликвидации финучреждения максимально прозрачной.