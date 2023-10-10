ФГВФЛ почав виплати сьомій черзі клієнтів банку «Конкорд»

Деталі

За повідомленням, наразі розпочато «часткове задоволення вимог 2 тис. 56 кредиторів сьомої черги реєстру». Сума їх вимог складає 282 млн 75 тис. 22,99 грн, тобто 50% від загальної суми сьомої черги.

«Вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги. Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів АТ «АКБ «КОНКОРД». Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного задоволення вимог попередньої черги», - йдеться у повідомлені.

Зазначимо що сьома черга – це вимоги інших вкладників та юридичних осіб (бізнесу) – клієнтів банку, які не є пов’язаними з банком особами. Загальна сума вимог черги складає 564,2 млн грн. Як додали представники Фонду, задоволення вимог кредиторів відбувається лише у безготівковій формі за фактом отримання відповідних заяв від кредиторів. У разі наявності накладених відповідно до норм чинного законодавства обмежень на виплату коштів, відповідні суми депонуються для можливості перерахування їх кредиторам після зняття накладених обмежень.

«Нагадаємо, кредиторам АТ «АКБ «КОНКОРД» необхідно подати заяву із зазначенням свого ПІБ та ІПН (ідентифікаційного коду), а також реквізитів банківського рахунку, відкритого у чинному (платоспроможному) банку, – номер поточного рахунку, найменування та код банку, у якому відкритий рахунок. Заява може бути подана кредиторами Банку у паперовому вигляді підписана власноруч і направлена поштовим зв`язком на адресу Фонду (вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053 або на адресу АТ «АКБ «КОНКОРД»: площа Троїцька, будинок 2, м. Дніпро, 49000) або електронним листом із застосуванням КЕП і направлена електронною поштою на адресу: [email protected]», - додали у Фонді.

Контекст

Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства “АКБ “КОНКОРД” з 1 серпня 2023 року. Виплати розпочалися 21 серпня. Загальна сума гарантованого відшкодування, яка була призначена до виплат вкладникам банку, склала 647 млн грн. Задоволення вимог кредиторів третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 31 серпня, тривало з 11 вересня. Для четвертої групи була погоджена виплата у розмірі 78 млн 74 тис. 125,60 грн, а для шостої — 85 тис. 792,56 грн відповідно. Виплати цім групам стартували з 28 вересня.

Нагадаємо

Співвласниця «Конкорду» Олена Сосєдка у пості на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні. Своєю чергою, її сестра Юлія Сосєдка, яка також є співвласницею банку, наголосила, що «Конкорд» вперше в історії України зробить процедуру ліквідації фінустанови максимально прозорою.