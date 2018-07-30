ФФУ о Шебеке: идет процесс самоочищения украинского футбола

"Комиссия рассмотрела заявление экс-арбитра Сергея Шебека об исключении из списка делегатов ФФУ, хотя рассматривать, по большому счету, нечего. Дело в том, что указанное лицо не прошло аттестацию, которая проходила 17 июля 2018 года, и не было назначено делегатом на сезон-2018/2019. Соответственно, Шебек не является делегатом ФФУ, и логично, что федерация не может лишить его должности, которой он и так уже не занимает", - отметил председатель Комиссии по аттестации делегатов ФФУ и офицеров безопасности ФФУ Игорь Гатауллин.

По его словам, Шебек не прошел аттестацию из-за многочисленных нарушений и уже много лет не имеет никакого отношения к судейству.

"В частности, бывший арбитр был фигурантом скандально известного матча ФК "Олимпик" - ФК "Карпаты" (сезон 2016/2017), который был фактически сорван именно из-за халатности директора поединка - Сергея Шебека. Кроме того, бывший арбитр Сергей Шебек, который в течение последних восьми лет не имеет никакого отношения к судейству, неоднократно позволял себе необоснованные и откровенно оскорбительные обвинения в адрес бывших коллег арбитров", - добавил Гатауллин.

По мнению комиссии по аттестации делегатов ФФУ, лицо, которое системно допускало в своей работе нарушения, априори, не может иметь ничего общего с официальным представительством Федерации.

"Украинский футбол сегодня переживает сложный период самоочищения от коррупционных схем и договорных матчей ... Федерация футбола Украины ... верит, что уже начатые уголовные производства по факту организации договорных матчей в Украине помогут очистить наш футбол от этого позорного явления и избавиться недобросовестных функционеров, которым не место в украинском футболе.

Нацполиция уже сейчас подозревает в причастности к организации нечестных матчей более 300 человек, среди которых представители футбольных клубов, агенты, а также арбитры", - напомнили в ФФУ.

В Федерации добавили, что спокойно воспринимают искусственные скандалы, в частности, как и в ситуации с Шебеком.

"Подобные ситуации лишь подтверждают правильность решений органов ФФУ на пути к искоренению манипуляций, провокаций и "договорняков" в украинском футболе", - резюмировали в ФФУ.