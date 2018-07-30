ФФУ о Шебеке: идет процесс самоочищения украинского футбола

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 32523 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 97338 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121765 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129446 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168003 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152956 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140783 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130407 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180445 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118320 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

9 марта, 12:46 • 53633 просмотра
В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

9 марта, 13:15 • 35134 просмотра
Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

9 марта, 13:32 • 44196 просмотра
Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

9 марта, 16:24 • 22937 просмотра
11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

17:15 • 20510 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 145599 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 180445 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 188390 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 198923 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 255991 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 168003 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107474 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111737 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113638 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112916 просмотра
Актуальное
ФФУ о Шебеке: идет процесс самоочищения украинского футбола

ФФУ о Шебеке: идет процесс самоочищения украинского футбола

Киев  •  УНН

 • 11265 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Вчера бывший арбитр Сергей Шебек обнародовал письмо, в котором попросил исключить его из списков делегатов ФФУ. В ФФУ объяснили, что не могут удовлетворить просьбу судьи, ведь он и так не является делегатом ФФУ с 17 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении Федерации футбола Украины, передает УНН.

"Комиссия рассмотрела заявление экс-арбитра Сергея Шебека об исключении из списка делегатов ФФУ, хотя рассматривать, по большому счету, нечего. Дело в том, что указанное лицо не прошло аттестацию, которая проходила 17 июля 2018 года, и не было назначено делегатом на сезон-2018/2019. Соответственно, Шебек не является делегатом ФФУ, и логично, что федерация не может лишить его должности, которой он и так уже не занимает", - отметил председатель Комиссии по аттестации делегатов ФФУ и офицеров безопасности ФФУ Игорь Гатауллин.

По его словам, Шебек не прошел аттестацию из-за многочисленных нарушений и уже много лет не имеет никакого отношения к судейству.

"В частности, бывший арбитр был фигурантом скандально известного матча ФК "Олимпик" - ФК "Карпаты" (сезон 2016/2017), который был фактически сорван именно из-за халатности директора поединка - Сергея Шебека. Кроме того, бывший арбитр Сергей Шебек, который в течение последних восьми лет не имеет никакого отношения к судейству, неоднократно позволял себе необоснованные и откровенно оскорбительные обвинения в адрес бывших коллег арбитров", - добавил Гатауллин.

По мнению комиссии по аттестации делегатов ФФУ, лицо, которое системно допускало в своей работе нарушения, априори, не может иметь ничего общего с официальным представительством Федерации.

"Украинский футбол сегодня переживает сложный период самоочищения от коррупционных схем и договорных матчей ... Федерация футбола Украины ... верит, что уже начатые уголовные производства по факту организации договорных матчей в Украине помогут очистить наш футбол от этого позорного явления и избавиться недобросовестных функционеров, которым не место в украинском футболе.

Нацполиция уже сейчас подозревает в причастности к организации нечестных матчей более 300 человек, среди которых представители футбольных клубов, агенты, а также арбитры", - напомнили в ФФУ.

В Федерации добавили, что спокойно воспринимают искусственные скандалы, в частности, как и в ситуации с Шебеком.

"Подобные ситуации лишь подтверждают правильность решений органов ФФУ на пути к искоренению манипуляций, провокаций и "договорняков" в украинском футболе", - резюмировали в ФФУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы