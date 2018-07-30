ФФУ про Шебека: триває процес самоочищення українського футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Учора колишній арбітр Сергій Шебек оприлюднив лист, в якому попросив виключити його зі списків делегатів ФФУ. У ФФУ пояснили, що не можуть задовольнити прохання судді, адже він і так не є делегатом ФФУ із 17 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні Федерації футболу України, передає УНН.
“Комісія розглянула заяву екс-арбітра Сергія Шебека про виключення зі списку делегатів ФФУ, хоча розглядати, за великим рахунком, нічого. Справа в тому, що вказана особа не пройшла атестацію, яка відбувалася 17 липня 2018 року, і не була призначена делегатом на сезон-2018/2019. Відповідно, Шебек не є делегатом ФФУ, і логічно, що федерація не може позбавити його посади, якої він і так уже не обіймає”, — зазначив голова Комісії з атестації делегатів ФФУ та офіцерів безпеки ФФУ Ігор Гатауллін.
За його словами, Шебек не пройшов атестацію через численні порушення та вже багато років не має жодного стосунку до суддівства.
“Зокрема, колишній арбітр був фігурантом скандально відомого матчу ФК "Олімпік" — ФК "Карпати" (сезон-2016/2017), що був фактично зірваний саме через халатність директора поєдинку — Сергія Шебека. Окрім того, колишній арбітр Сергій Шебек, який протягом останніх восьми років не має жодного стосунку до суддівства, неодноразово дозволяв собі необґрунтовані і відверто образливі звинувачення на адресу колишніх колег арбітрів”, — додав Гатауллін.
На переконання комісії з атестації делегатів ФФУ, особа, яка системно допускала у своїй роботі порушення, апріорі, не може мати нічого спільного з офіційним представництвом Федерації.
“Український футбол сьогодні переживає складний період самоочищення від корупційних схем і договірних матчів... Федерація футболу України...вірить, що вже розпочаті кримінальні провадження за фактом організації договірних матчів в Україні допоможуть очистити наш футбол від цього ганебного явища та позбутися недобросовісних функціонерів, яким не місце в українському футболі.
Нацполіція вже зараз підозрює у причетності до організації нечесних матчів більше 300 осіб, серед яких є представники футбольних клубів, агенти, а також арбітри”, — нагадали у ФФУ.
У Федерації додали, що спокійно сприймають штучні скандали, зокрема, як і в ситуації з Шебеком.
“Схожі ситуації лише підтверджують правильність рішень органів ФФУ на шляху до викорінення маніпуляцій, провокацій і "договорняків“ в українському футболі”, — резюмували у ФФУ.