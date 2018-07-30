ФФУ про Шебека: триває процес самоочищення українського футболу

КИЇВ. 30 липня. УНН. Учора колишній арбітр Сергій Шебек оприлюднив лист, в якому попросив виключити його зі списків делегатів ФФУ. У ФФУ пояснили, що не можуть задовольнити прохання судді, адже він і так не є делегатом ФФУ із 17 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні Федерації футболу України, передає УНН.