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ФФУ о Лиге наций: болельщики сине-желтых создали нереальную атмосферу и вдохновили на победу

ФФУ о Лиге наций: болельщики сине-желтых создали нереальную атмосферу и вдохновили на победу

Киев  •  УНН

 • 10575 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Вся футбольная Украина празднует победу национальной сборной в группе Лиги наций и выход сине-желтых в Лигу А. Об этом говорится на официальном сайте ФФУ, передает УНН.

В Федерации отмечают, что большую роль в победе украинской сборной сыграла поддержка со стороны болельщиков.

“Как отмечают сами футболисты, главный тренер команды Андрей Шевченко и руководство Федерации футбола Украины, одной из главных составляющих этого триумфа стала особая атмосфера, царившая на стадионе „Металлист“ вечером 16 октября, и чрезвычайно активная поддержка болельщиков, прибывших на поединок с разных уголков Украины.

Отметим, что до начала матча Украина — Чехия были раскуплены все билеты, поэтому главная футбольная арена Харькова была заполнена”, — отметили в ФФУ.

По словам президента Федерации футбола Украины Андрей Павелко, особая магия стадиона “Металлист”, а также неповторимая футбольная атмосфера Харькова вдохновили сборную Украины на важную победу.

“Верные болельщики команды, которые приехали на поединок из разных регионов страны, посвятили любимой сборной традиционный марш и частичку своей души, вложив ее в особое исполнение “Червоной руты” — гимна победы главной команды Украины! Спасибо Харькову за теплый прием и фантастическую атмосферу стадиона “Металлист”, — процитировали Павелко в пресс-службе Федерации.

В ФФУ добавили, что традиционный марш “Верных сборной” собрал на этот раз в Харькове несколько тысяч преданных болельщиков главной команды страны.

“Участники марша прошли пешим ходом от железнодорожной станции Харьков-Балашовский к стадиону „Металлист“, исполняя Гимн Украины и официальный гимн сборной „Червона рута“ и призывая сине-желтых одержать победу в ответственном матче. Всего на пути следования колонны болельщиков, а позже на стадионе царила невероятная по своей энергетике атмосфера, что не могла не вдохновить главную команду страны”, — отметили в пресс-службе.

Важность поддержки поклонников сразу после матча акцентировал внимание футболистов и главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко.

“Вы видите, как нас поддерживают болельщики! Это наша общая победа!” — подчеркнул он.

Как писал УНН, после триумфального выступления в начале турнира Лиги наций УЕФА, сине-желтые оказались в ТОП-12 сильнейших команд Европы.

Украинские Национальные Новости

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