ФФУ про Лігу націй: вболівальники синьо-жовтих створили нереальну атмосферу і надихнули на перемогу

У Федерації зазначають, що неабияку роль у перемозі української збірної зіграла підтримка збоку вболівальників.

"Як відзначають самі футболісти, головний тренер команди Андрій Шевченко та керівництво Федерації футболу України, однією з головних складових цього тріумфу стала особлива атмосфера, що панувала на стадіоні "Металіст" увечері 16 жовтня, та надзвичайно активна підтримка вболівальників, які прибули на поєдинок із різних куточків України.

Відзначимо, що до початку матчу Україна — Чехія були розкуплені всі квитки, тому головна футбольна арена Харкова була заповнена вщерть", — зауважили у ФФУ.

За словами президента Федерації футболу України Андрій Павелко, особлива магія стадіону "Металіст", а також неповторна футбольна атмосфера Харкова надихнули збірну України на важливу перемогу.

“Вірні вболівальники команди, які приїхали на поєдинок з різних регіонів країни, присвятили улюбленій збірній традиційний марш і частинку своєї душі, вклавши її в особливе виконання "Червоної рути" — гімну перемоги головної команди України! Дуже дякую Харкову за теплий прийом і фантастичну атмосферу стадіону "Металіст", - процитували Павелка у прес-службі Федерації.

У ФФУ додали, що традиційний марш “Вірних збірній” зібрав цього разу в Харкові кілька тисяч відданих уболівальників головної команди країни.

“Учасники маршу пройшли пішою ходою від залізничної станції Харків—Балашовський до стадіону "Металіст", співаючи Гімн України й офіційний гімн збірної "Червона рута" та закликаючи синьо-жовтих здобути перемогу у відповідальному матчі. Загалом на шляху слідування колони вболівальників, а пізніше на стадіоні панувала неймовірна за своєю енергетикою атмосфера, яка не могла не надихнути головну команду країни”, — зазначили у прес-службі.

На важливості підтримки шанувальників одразу після матчу акцентував увагу футболістів і головний тренер національної збірної Андрій Шевченко.

“Ви бачите, як нас підтримують уболівальники! Це наша спільна перемога!” - підкреслив він.

Як писав УНН, після тріумфального виступу на початку турніру Ліги націй УЄФА, синьо-жовті опинилися у ТОП-12 найсильніших команд Європи.