Фейковому дипломату объявили подозрение в контрабанде сигарет

Так, прокуратура объявила о подозрении в самовольном присвоении властных полномочий и использовании заведомо подложного документа фейкововому работнику посольства Украины в Словакии, который пытался перевезти через границу крупную партию табачных изделий.

Установлено, что в мае 2016 года на пункте пропуска "Лужники" на украинско-венгерской границе под видом дипломатического груза контрабандисты пытались вывезти из Украины крупную партию табачных изделий.

Тогда таможенники заподозрили наличие контрабанды и настояли на осмотре. Они связались с МВД и после получения разрешения на осмотр микроавтобуса обнаружили 5 тысяч 685 блоков сигарет стоимостью 620 тыс. грн. Сигареты и микроавтобус были изъяты.

Из-за отсутствия по месту жительства самого псевдодипломата и несмотря на то, что он ни разу не появлялся по вызову прокурора на проведение следственных действий, подозрение вручено его родному брату.

"Дипломату" грозит наказание в виде трех лет лишения свободы.