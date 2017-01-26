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Фейковому дипломату оголосили підозру в контрабанді цигарок

Фейковому дипломату оголосили підозру в контрабанді цигарок

Київ • УНН

 • 10109 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Прокуратура Закарпаття оголосила про підозру фейковому дипломату, який намагався провезти через кордон під виглядом дипломатичного вантажу понад 5 тис. блоків тютюнових виробів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Так, прокуратура оголосила про підозру у самовільному присвоєнні владних повноважень та використанням завідомо підробленого документа фейкововому працівнику Посольства України в Словаччині, який намагався перевезти через кордон велику партію тютюнових виробів.

Встановлено, що в травні 2016 року на пункті пропуску "Лужанка" на українсько-угорському кордоні під виглядом дипломатичного вантажу контрабандисти намагалися вивезти з України велику партію тютюнових виробів.

Тоді митники запідозрили наявність контрабанди й наполягли на огляді. Вони зв'язалися з МВС і після отримання дозволу на огляд мікроавтобуса виявили 5 тисяч 685 блоків сигарет вартістю 620 тис. грн. Сигарети й мікроавтобус були вилучені.

Через відсутність по місцю проживання самого псевдодипломата і зважаючи на те, що він жодного разу не з'являвся за викликом прокурора на проведення слідчих дій, підозру вручено його рідному брату.

"Дипломату" загрожує покарання у вигляді трьох років ув'язнення.

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