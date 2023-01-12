Фейки россиян разбиваются ежедневно: Ермак заверил, что Соледар и Бахмут под контролем Украины

Детали

Глава ОП написал "Соледар и Бахмут", а также поставил возле них флажок Украины.

"Фейки россиян разбиваются ежедневно", - резюмировал он.

Ранее

Оккупанты наперебой пытаются убедить россиян в своих "успехах" в Соледаре. Украинская же сторона отмечает, что ожесточенные бои продолжаются, но бойцы ВСУ сдерживают врага.

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