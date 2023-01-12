Фейки росіян розбиваються щодня: Єрмак запевнив, що Соледар та Бахмут під контролем України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram написав, що Соледар та Бахмут під контролем України, передає УНН.
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Голова ОП написав "Соледар та Бахмут", а також поставив біля них прапорець України.
"Фейки росіян розбиваються щодня", - резюмував він.
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Окупанти наперебій намагаються переконати росіян у своїх "успіхах" у Соледарі. Українська ж сторона зазначає, що запеклі бої тривають, але бійці ЗСУ стримують ворога.
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