Фейки росіян розбиваються щодня: Єрмак запевнив, що Соледар та Бахмут під контролем України

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Голова ОП написав "Соледар та Бахмут", а також поставив біля них прапорець України.

"Фейки росіян розбиваються щодня", - резюмував він.

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Окупанти наперебій намагаються переконати росіян у своїх "успіхах" у Соледарі. Українська ж сторона зазначає, що запеклі бої тривають, але бійці ЗСУ стримують ворога.

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