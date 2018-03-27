Фестиваль писанок откроется в Киеве 5 апреля

Фестиваль охватит четыре локации: Софийскую, Михайловскую площади, Владимирский проезд и прилегающие скверы (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой).

На Софийской площади будут представлены уже привычные гигантские писанки и новые объекты - пасхальные зайчики. На Владимирском проезде будет расположена пасхальная ярмарка. Здесь можно будет приобрести сувениры, вкусности, пасхальный кулич и полакомиться разнообразными блюдами.

В зеленом сквере возле Владимирского проезда будет размещена выставка прошлогодних работ участников арт-перформанса "585 художников", выставка кованых гигантских писанок-малеванок, зона мастер-классов для детей и взрослых.

На Михайловской площади будет детская зона развлечений - здесь будут размещены различные аттракционы для детей.

Напомним, на Пасху "Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных поезда.