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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 14131 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 50518 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 88952 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 105752 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114610 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132056 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Фестиваль писанок откроется в Киеве 5 апреля

Фестиваль писанок откроется в Киеве 5 апреля

Киев  •  УНН

 • 16933 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киеве с 5 по 22 апреля, на время пасхальных праздников, пройдет Всеукраинский фестиваль писанок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Фестиваль охватит четыре локации: Софийскую, Михайловскую площади, Владимирский проезд и прилегающие скверы (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой).

На Софийской площади будут представлены уже привычные гигантские писанки и новые объекты - пасхальные зайчики. На Владимирском проезде будет расположена пасхальная ярмарка. Здесь можно будет приобрести сувениры, вкусности, пасхальный кулич и полакомиться разнообразными блюдами.

В зеленом сквере возле Владимирского проезда будет размещена выставка прошлогодних работ участников арт-перформанса "585 художников", выставка кованых гигантских писанок-малеванок, зона мастер-классов для детей и взрослых.

На Михайловской площади будет детская зона развлечений - здесь будут размещены различные аттракционы для детей.

Напомним, на Пасху "Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных поезда.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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