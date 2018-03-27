Фестиваль писанок розпочнеться в Києві 5 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Києві з 5 по 22 квітня, на час великодніх свят, відбудеться Всеукраїнський фестиваль писанок. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Фестиваль охопить чотири локації: Софійську, Михайлівську площі, Володимирський проїзд та прилеглі сквери (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової).
На Софійській площі будуть представлені вже звичні гігантські писанки-мальованки та нові об’єкти — великодні зайчики. На Володимирському проїзді буде розташований великодній ярмарок. Тут можна буде придбати сувеніри, смаколики, великодню паску та поласувати різноманітними стравами.
У зеленому сквері біля Володимирського проїзду буде розміщена виставка тогорічних робіт учасників арт-перформансу “585 художників”, виставка кованих гігантських писанок-мальованок, зона майстер-класів для дітей та дорослих.
На Михайлівській площі буде дитяча зона розваг — тут будуть розміщені різноманітні атракціони для дітей.
Нагадаємо, на Великдень “Укрзалізниця” призначила ще 4 додаткових поїзди.