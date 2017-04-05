Фермеры в Хмельницкой области до сих пор не получили 250 тыс. грн компенсаций за изъятых свиней

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44633 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103452 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158935 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117526 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117177 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112944 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104554 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107149 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103636 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154198 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Фермеры в Хмельницкой области до сих пор не получили 250 тыс. грн компенсаций за изъятых свиней

Фермеры в Хмельницкой области до сих пор не получили 250 тыс. грн компенсаций за изъятых свиней

Киев  •  УНН

 • 17456 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Хмельницкой области в течение 2016 года пострадавшим из-за АЧС (африканская чума свиней - ред.) фермерам было выплачено 99 тыс. 69 грн компенсаций, однако еще 250 тыс. нрн до сих пор не выплачены. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Хмельницкой ОГА.

Так, в Хмельницкой ОГА отметили, что вследствие заболевания АЧС в области в течение 2016 года всего было изъято 14 тыс. 737 голов свиней.

Однако, фермеры ООО “Подольский бекон” (с.Воронковцы Староконстантиновского района — ред.), где из-за АЧС было изъято 8 тыс. 532 голов свиней, пока компенсаций еще не получили.

“Согласно распоряжению председателя облгосадминистрации Староконстантиновскому районному бюджету на возвратной основе предусмотрено выделить 250 тыс. грн для возмещения имущественного ущерба, причиненного ООО ”Подольский бекон“ с.Воронковцы в результате введения карантина и проведения работ по ликвидации АЧС”, — сообщили в ОГА.

Также, в ОГА отметили, что в хозяйстве СООО агрофирма “Маяк” (г.Полонное — ред.) из-за АЧС было изъято 6 тыс. 106 голов свиней. Однако, по данным ОГА, руководитель хозяйства отказался от денежной компенсации на возвратной основе за уничтоженных свиней.

Напомним, фермеры Киевской области до сих пор не получили более 1 млн грн компенсаций из-за изъятых свиней.

В общем, по состоянию на конец 2016 года убытки из-за АЧС уже достигли более 1 млрд грн.

В ВРУ считают, что критические масштабы АЧС допущены по вине Госпродпотребслужбы, которая не смогла принять надлежащие меры и локализовать проблему.

В результате это привело к снижению экспортного рынка отечественной свинины, отметил нардеп С.Тригубенко.

Украинские Национальные Новости

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