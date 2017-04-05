Фермеры в Хмельницкой области до сих пор не получили 250 тыс. грн компенсаций за изъятых свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Хмельницкой области в течение 2016 года пострадавшим из-за АЧС (африканская чума свиней - ред.) фермерам было выплачено 99 тыс. 69 грн компенсаций, однако еще 250 тыс. нрн до сих пор не выплачены. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Хмельницкой ОГА.
Так, в Хмельницкой ОГА отметили, что вследствие заболевания АЧС в области в течение 2016 года всего было изъято 14 тыс. 737 голов свиней.
Однако, фермеры ООО “Подольский бекон” (с.Воронковцы Староконстантиновского района — ред.), где из-за АЧС было изъято 8 тыс. 532 голов свиней, пока компенсаций еще не получили.
“Согласно распоряжению председателя облгосадминистрации Староконстантиновскому районному бюджету на возвратной основе предусмотрено выделить 250 тыс. грн для возмещения имущественного ущерба, причиненного ООО ”Подольский бекон“ с.Воронковцы в результате введения карантина и проведения работ по ликвидации АЧС”, — сообщили в ОГА.
Также, в ОГА отметили, что в хозяйстве СООО агрофирма “Маяк” (г.Полонное — ред.) из-за АЧС было изъято 6 тыс. 106 голов свиней. Однако, по данным ОГА, руководитель хозяйства отказался от денежной компенсации на возвратной основе за уничтоженных свиней.
Напомним, фермеры Киевской области до сих пор не получили более 1 млн грн компенсаций из-за изъятых свиней.
В общем, по состоянию на конец 2016 года убытки из-за АЧС уже достигли более 1 млрд грн.
В ВРУ считают, что критические масштабы АЧС допущены по вине Госпродпотребслужбы, которая не смогла принять надлежащие меры и локализовать проблему.
В результате это привело к снижению экспортного рынка отечественной свинины, отметил нардеп С.Тригубенко.