Фермери на Хмельниччині досі не отримали 250 тис. грн компенсацій за вилучених свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Хмельницькій області протягом 2016 року постраждалим від АЧС (африканська чума свиней — ред.) фермерам було виплачено 99 тис. 69 грн компенсацій, проте ще 250 тис. грн досі не виплачені. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Хмельницькій ОДА.
Так, у Хмельницькій ОДА зазначили, що внаслідок захворювання на АЧС у області протягом 2016 року загалом було вилучено 14 тис. 737 голів свиней.
Проте, фермери ТзОВ “Подільський бекон” (с.Воронківці Старокостянтинівського району — ред.), де через АЧС було вилучено 8 тис. 532 голів свиней, наразі компенсацій ще не отримали.
“Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації Старокостянтинівському районному бюджету на поворотній основі передбачено виділити 250 тис. грн для відшкодування майнової шкоди, завданої ТзОВ "Подільський бекон“ с.Воронківці внаслідок запровадження карантину та проведенням робіт з ліквідації АЧС”, — повідомили у ОДА.
Також, в ОДА зазначили, що у господарстві СТОВ агрофірма “Маяк” (м.Полонне — ред.) через АЧС було вилучено 6 тис. 106 голів свиней. Проте, за даними ОДА, керівник господарства відмовився від грошової компенсації на поворотній основі за знищених свиней.
Нагадаємо, фермери Київщини досі не отримали понад 1 млн грн компенсацій за вилучених свиней.
Загалом, станом на кінець 2016 року збитки через АЧС вже сягнули більше 1 млрд грн.
У ВРУ вважають, що критичні масштаби АЧС допущені з вини Держпродспоживслужби, яка не спромоглася вжити належних заходів та локалізувати проблеми.
Як наслідок це призвело до зниження експортного ринку вітчизняної свинини, наголосив нардеп С.Тригубенко.