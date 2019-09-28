Федоров: в Украине собираются предоставить правовой статус криптовалюте

“Мы сейчас активно работаем по PayPal. Понимаем проблематику, понимаем, почему раньше этого не получалось. Там есть на самом деле большие проблемы, но мы очень надеемся, что сможем прислать правильный сигнал и политически все-таки решить этот вопрос, и PayPal заработает”, — сообщил он.

Министр также отметил, что правовой статус криптовалюта поможет легализовать связанную с ними деятельность, такую, как, например, покупка и продажа криптовалюта, а также их “добычи”. Это, в частности, выведет игроков рынка с “серой” зоны, станет стимулом для дополнительных поступлений в бюджет от уплаты налогов.

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Напомним, Федоров представил мобильный приложение с государственными услугами.